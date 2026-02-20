Avance extendido de Corazón Negro: Bünyamin descubrirá su cuenta en cero

20 feb. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Bünyamin (Bulent Polat) notará que no tiene la aplicación del banco en su teléfono, así que la volverá a instalar.

Con pánico, verá que le falta medio millón de dólares y llamará de inmediato a su ejecutiva para reportar el error. La mujer le dirá que no hay fallo, fue la señora Canan (Gözde Cigaci) quien retiró el dinero un par de días atrás.

Nuh se la jugará al todo o nada

El neurólogo de Nuh (Aras Aydin) citará a toda la familia para plantearles los posibles tratamientos del tumor. Una alternativa segura es realizar radioterapia, pero tardaría más tiempo en dar resultados. La segunda opción es una cirugía, aunque las probabilidades de sobrevivencia son del 40%.

Corazón Negro

El mellizo optará por esta última porque no quiere que Sevilay (Leyla Tanlar) sufra en los pasillos de la clínica.

Si vive o muere, tendrá que resolverse rápidamente.