Corazón Negro - Capítulo 144: Bünyamin descubre el otro romance de Canan

19 feb. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 19 de febrero, Esat (Genco Özak) y Harika (Derin Ince) descubrieron todo sobre el tumor de Nuh (Aras Aydin) y se replantearon la actitud que han tenido con su hermano mayor.

La joven fue a la clínica para acompañar a los suyos, tratando de reconciliarse con Nuh tal como lo hizo con Melek (Hafsanur Sancaktutan).

Canan paga con la misma moneda

Bünyamin (Bulent Polat) apenas puede creer haber sido utilizado por Türkan. Pensaba que ella realmente se había enamorado de él, dadas todas las cosas románticas que le decía.

Tras este traspié, caminó por la calle pensando en que puede confiar en el amor de Canan (Gözde Cigaci), hasta que se encontró con un viejo amigo que hace fotografías turísticas.

Entre las imágenes que tomó, vio a su esposa de la mano con otro hombre.

