Avance extendido de Corazón Negro: Tahsin comprará toda la mansión

19 feb. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Tahsin (Ilker Aksum) verá el letrero de la hipoteca en las afueras de la mansión Sansalan.

En una llamada con su abogado, indicará que está dispuesto a comprarle al banco la parte de la propiedad que le pertenecía a Hikmet (Esra Dermancioglu) y agradecerá al fallecido Samet (Burak Sergen) por facilitarle las cosas al menos una vez.

Las infidelidades salen a la luz

Bünyamin (Bulent Polat) discutirá con Canan (Gözde Cigaci), mostrándole la evidencia de su engaño con Halil (Erkan Bektas). Ella le asegurará que nada pasó entre ellos dos y aún así, él le exigió el divorcio.

Corazón Negro

En medio de sus gritos, Türkan entrará en la sala y lanzará el supuesto brazalete de diamantes que le regaló Bünyamin.

Despechada tras enterarse que solo era una falsificación, la empleada se vengará y revelará que ella y el marido de Canan fueron amantes.