Avance extendido de Corazón Negro: Los Sansalan recibirán misteriosas cartas

  • Por Mega

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Halil (Erkan Bektas) y Tufan ajustarán algunos detalles de su plan por teléfono.

En ese momento, el padre de los mellizos querrá saber cómo ha avanzado el pago del supuesto cheque que Hikmet (Esra Dermancioglu) recibió de Cihan (Burak Tozkoparan), pero recibirá desagradables noticias.

Misteriosas cartas sorprenderán a los Sansalan

En tanto, todos los Sansalan serán sorprendidos por misteriosas cartas dirigidas a cada miembro de la familia.

Por su parte, Bünyamin (Bulent Polat) y Canan (Gözde Cigaci) irán al banco a abrir una nueva cuenta conjunta, aunque esta vez con una importante cláusula: Los dos deben firmar antes de retirar dinero.

