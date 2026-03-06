Logo Mega

Avance extendido de Corazón Negro: Harika enfrentará a Peri

  • Por Mega

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, se revelará cómo Canan (Gözde Cigaci) logró infiltrarse al escondite y recuperar su dinero, arruinando los planes de Halil (Erkan Bektas).

De vuelta en su hogar, Esat (Genco Özak) y Esma (Deniz Karabas) vivirán tensos momentos ante las constantes quejas de Bünyamin (Bulent Polat) por ser excluido de la familia.

Harika no soporta a Peri

Perihan (Hatice Deniz) volverá a la mansión para visitar a Nuh (Aras Aydin), pero Harika (Derin Ince) le cortará el camino.

La joven le dirá en duros términos que sabe de sus intenciones de acercarse a Cihan (Burak Tozkoparan) y que no se lo permitirá. Toda la escena será vista desde lejos por Nazim

