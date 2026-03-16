Corazón Negro - Capítulo 155: El fin de Hikmet y Halil
En el capítulo de Corazón Negro de este 16 de marzo, Bünyamin (Bulent Polat) se lamentará tras no recibir dinero de la herencia familiar.
Sin embargo, tras la salida de Perihan (Hatice Deniz), Sumru (Ece Uslu) lo alentará a hacerse cargo de la agencia de viajes y así independizarse monetariamente.
En tanto, Halil (Erkan Bektas) es capturado por unos desconocidos, enviados por Tahsin, quien le deja claro que no lo matará, pero que no quiere saber nunca más de él.
La trampa de Cihan y Esat
Por mientras, la culpa consume a Esat (Genco Özak), por lo que le confiesa todos sus crímenes a Cihan (Burak Tozkoparan), incluyendo el accidente de Melek (Hafsanur Sacaktutan) y Sevilay (Leyla Tanlar).
Si bien el joven no perdona a su hermano por lo que hizo, logran trabajar juntos para engañar a Hikmet (Esra Dermancioglu) y grabar su confesión.
Tras todo lo ocurrido, Halil y Hikmet juntan sus cosas para huir del país, pero son detenidos por la policía, siendo apresados inmediatamente.
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