Avance extendido de Corazón Negro: Halil pensará que lo dejaron fuera del plan

  • Por Marcela Paillape

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Sumru (Ece Uslu) llamará a Nihayet (Isil Yücesoy) para contarle que terminó su relación con Tahsin (Ilker Aksum). 

El regreso de Halil (Erkan Bektas) le trajo mucho dolor, junto con la desconfianza de su pareja y Nuh (Aras Aydin), pues ahora ponen en duda si fue víctima de abuso. 

Como se siente herida, la mujer decidirá dejarlo todo en Capadocia y mudarse a otra ciudad, mientras su desesperada madre le ruega saber su dirección. Quiere acompañarla ahora que más la necesita. 

La rabia de Halil

Hikmet (Esra Dermancioglu) perdió la gran oportunidad de ser millonaria con la muerte de Samet (Burak Sergen). Desesperanzada, no contestará las insistentes llamadas de Halil.

Esat (Genco Özak) tampoco responderá porque está detenido y sin acceso a su teléfono, pero el padre de los mellizos no tendrá esa información y creerá equivocadamente que tía y sobrino planean sacarlo de la jugada. 

