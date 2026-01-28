Avance extendido de Corazón Negro: Nihayet defenderá el honor de su hija

28 en. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Nuh (Aras Aydin) irá a una clínica especializada tras la derivación de su psicóloga. Los temblores, pérdida de consciencia, dolores de cabeza y entumecimiento no son normales.

Un equipo de neurólogos lo someterá a distintos exámenes para determinar las causas de su malestar y problemas de ira, pero por sus expresiones, el diagnóstico no será bueno.

Una visita en el funeral

Todos los hijos de Samet Sansalan (Burak Sergen) irán a despedirlo al cementerio, demostrando especial dolor.

Corazón Negro

Más alejadas estarán las mujeres, quienes rezarán por el descanso del empresario hotelero. Sin embargo, en plena ceremonia verán aparecer a Halil (Erkan Bektas), quien no tendrá ninguna vergüenza de acudir sin ser invitado.

Nihayet (Isil Yücesoy) no dejará pasar el ultraje a su hija Sumru (Ece Uslu) y en su nombre le dará una merecida cachetada.