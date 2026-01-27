Corazón Negro - Capítulo 127: El mayor miedo de Halil

27 en. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 27 de enero, la muerte de Samet (Burak Sergen) desbarató todo el plan de Hikmet (Esra Dermancioglu) y, agobiada, no contestó las insistentes llamadas de Halil (Erkan Bektas).

Él sintió miedo de que lo dejaran fuera del plan y se dirigió a la mansión para pedirle explicaciones a Hikmet.

Al verlo, ella no quiso confesar que se quedaron con las manos vacías tras la partida de su hermano y aseguró que guardaba un cheque en el banco. Con esto, logró tranquilizarlo.

Corazón Negro

Caos en la familia Sansalan

El fallecimiento del patriarca desató el dolor en sus hijos y varias reacciones exageradas de Canan (Gözde Cigaci) y Bünyamin (Bulent Polat) que sacaron de quicio a Esma (Deniz Karabas).

Las dos exempleadas se enfrascaron en una tensa disputa que terminó con el arribo de Nihayet (Isil Yücesoy).

