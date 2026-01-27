Avance extendido de Corazón Negro: Nuh exigirá conocer el paradero de Sevilay
En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Nuh (Aras Aydin) estará desesperado por noticias de Sevilay (Leyla Tanlar). Sus amigas no pudieron darle su paradero y la única idea que se le vino a la cabeza es que intenta reunirse con su familia de Estambul.
Nazim sabe quiénes son y dónde están, así que lo visitará en su oficina pese a los conflictos que sostuvieron poco tiempo atrás.
El abogado le negará la información porque solo Cihan (Burak Tozkoparan) o la misma Sevilay pueden autorizarlo a revelar estos datos, llevándolos a una nueva discusión.Ir a la siguiente nota
Sevilay y su hermano
Sevilay entrará a trabajar en la misma oficina que dirige su hermano, pero preferirá ocultar el parentesco que los une.
Primero deseará conocerlo más a fondo y determinar si es un buen o mal hombre porque sabe que su padre la dejó en manos de dos maltratadores y nunca se preocupó de su bienestar.
