Avance extendido de Corazón Negro: Nuh exigirá conocer el paradero de Sevilay

27 en. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Nuh (Aras Aydin) estará desesperado por noticias de Sevilay (Leyla Tanlar). Sus amigas no pudieron darle su paradero y la única idea que se le vino a la cabeza es que intenta reunirse con su familia de Estambul.

Nazim sabe quiénes son y dónde están, así que lo visitará en su oficina pese a los conflictos que sostuvieron poco tiempo atrás.

El abogado le negará la información porque solo Cihan (Burak Tozkoparan) o la misma Sevilay pueden autorizarlo a revelar estos datos, llevándolos a una nueva discusión.

Corazón Negro

Sevilay y su hermano

Sevilay entrará a trabajar en la misma oficina que dirige su hermano, pero preferirá ocultar el parentesco que los une.

Primero deseará conocerlo más a fondo y determinar si es un buen o mal hombre porque sabe que su padre la dejó en manos de dos maltratadores y nunca se preocupó de su bienestar.