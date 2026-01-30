Corazón Negro - Capítulo 130: Harika y Melek afianzan su hermandad

30 en. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 30 de enero, Harika (Derin Ince) está muy sola. Su padre falleció, su madre se fue, Esat (Genco Özak) está preso y Cihan (Burak Tozkoparan) apenas le dirige la palabra.

La joven buscó apoyo en Nazim y él, aunque molesto por las actitudes de la menor de los Sansalan, decidió apoyarla porque entendió que quiere cambiar.

Sin embargo, alguien más la acogió en estos momentos de dolor. Melek (Hafsanur Sacaktutan) se sentó a su lado y la consoló, recordándole que por más que hayan comenzado su relación con el pie izquierdo, las dos son hermanas y deben estar la una para la otra.

Halil entrega un consejo

Cihan develó el plan de secuestro que ejecutó Esat, con la sospecha de que su tía Hikmet (Esra Dermancioglu) lo ideó.

La mujer se preocupó. Tenía miedo de que su sobrino confesara todo en la cárcel, pero Halil (Erkan Bektas) le aconsejó pagar un buen dinero por su silencio y, en paralelo, preparar una demanda para reclamar el patrimonio que Samet (Burak Sergen) le arrebató en vida.

