¿Sucumbirá ante las amenazas de Luis Emilio? Fiscal revelará declaración de Rocío en el capítulo 254 de EJDO

17 mar. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 254 de El Jardín de Olivia, la fiscal Montes (Susana Hidalgo) llegará hasta la casa de Diana (Nicole Espinoza) para entregar más detalles sobre la investigación de la muerte de Bernardita (Catalina Guerra).

En dicho lugar también estarán Clemente (Pipo Gormaz), Karina (Jacinta Rodríguez), Gloria (Francisca Gavilán), Bastián (Alonso Quintero) y Santana (Matías Oviedo), quien asegurará que consiguieron las declaraciones de Rocío (María Jesús Miranda).

Ante esto, la fiscal Montes dará a conocer qué dijo Rocío, pero sorprenderá a todos con sus palabras.

El Jardín de Olivia / MEGA

La fiscal Montes será presionada

"A ver ella pudo ver a la persona que envenenó a la persona Vial en la clínica, posteriormente fue coaccionada por este sujeto a guardar silencio bajo amenaza de muerte", dirá en un comienzo.

Enseguida, Diana preguntará si fue Burgos, a lo que la autoridad dirá que no: "No, no, según su declaración fue otra persona... Raúl Guerrero (César Caillet), su padre fue la persona que le disparó a la señora Vial y luego la envenenó en la clínica".