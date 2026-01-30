Avance extendido de Corazón Negro: Nuh llegará al edificio de los Altin

30 en. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Melek (Hafsanur Sancaktutan) se apiadará de su hermano y lo ayudará a encontrar a Sevilay (Leyla Tanlar).

Como su mellizo no tuvo éxito con Nazim, ahora la esposa de Cihan (Burak Tozkoparan) se presentará ante el abogado para pedir la misma información. ¿Dónde viven los hermanos de su amiga?

A diferencia de Nuh, la joven no tendrá problemas en saber que uno de los Altin trabaja en un conglomerado fuera de Capadocia.

Corazón Negro

Horas extra de Sevilay

Sevilay tendrá que quedarse en las oficinas hasta más tarde porque así se lo pidió su jefe. La joven intentará contarle la verdad sobre su relación filial, pero una llamada telefónica interrumpirá el momento y no tendrá oportunidad.

Esa misma noche aparecerá Nuh en el edificio y con una excusa, conseguirá entrar para ver a su amada.