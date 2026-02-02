Avance extendido de Corazón Negro: Esma pedirá el divorcio

02 feb. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Esma (Deniz Karabas) estará muy decepcionada de su marido. Esat (Genco Özak) fue capaz de secuestrarla, poniendo en riesgo a su propio bebé, con tal de ganar un millón de dólares por el rescate.



La joven no aguantará más y le informará que pedirá el divorcio, pero para su sorpresa, Sansalan intentará disuadirla. Él dirá que quiere seguir casado porque la ama.

La joven seguirá firme: "Nunca fui suficiente para ti. Tampoco pensaste que estaba a tu nivel, todo porque yo era una sirvienta, ¿verdad? Y tú eras un Sansalan".

Corazón Negro

Nuh tendrá un plan de escape

Después del terrible incidente en la oficina del Grupo Altin, Nuh (Aras Aydin) se comunicará con un viejo amigo para salir del país lo antes posible junto a Sevilay (Leyla Tanlar).

Tal como sucedieron las cosas, la policía no les creerá y podrían ir a la cárcel, así que su mejor alternativa será huir.