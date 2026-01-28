Corazón Negro - Capítulo 128: Sevilay tiene un nuevo trabajo

28 en. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 28 de enero, Sevilay (Leyla Tanlar) quiere estar cerca de su hermano, pero sin revelar el lazo de sangre que los une. Necesita conocerlo antes y no encariñarse debido a las muchas decepciones que ha vivido.

Una llamada confirmó que fue elegida como la próxima asistente de la compañía.

En tanto, Nuh (Aras Aydin) la busca con desesperación y trató de obtener la dirección de sus hermanos con Nazim, pero él se negó a desclasificar esta información si no es con el permiso de Cihan (Burak Tozkoparan).

Corazón Negro

Los preparativos del funeral

Bünyamin (Bulent Polat) decidió hacerse cargo de los preparativos del funeral de Samet (Burak Sergen) con un discurso grandilocuente a los empleados del hotel.

Incluso los arreglos de flores con su nombre deben ser más visibles que los de sus hermanos, pese a que se incorporó recientemente a la familia Sansalan.

Mira el avance del próximo capítulo aquí.