Avance extendido de Corazón Negro: Sevilay conocerá el diagnóstico de Nuh

06 feb. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Halil (Erkan Bektas) y Hikmet (Esra Dermancioglu) escucharán tras la puerta cómo los Sansalan deciden qué hacer. Ahora tienen evidencias que comprueban el abuso que sufrió Sumru (Ece Uslu) en su juventud.

La noticia será un bombazo para la hermana de Samet (Burak Sergen), quien comenzará a tener dudas sobre la versión de su amante.

Por supuesto, el padre de los mellizos negará tajantemente haber atacado sexualmente a Sumru y acusará una confabulación en su contra.

Corazón Negro

La llamada del médico

Nuh (Aras Aydin) dejará su celular atrás y Sevilay (Leyla Tanlar) contestará la llamada. Al otro lado de la línea estará el médico de su prometido, quien necesitará contactarlo urgente.

El hermano de Melek (Hafsanur Sancaktutan) no retiró sus exámenes. Los resultados son preocupantes porque tiene una masa desconocida creciendo en su cerebro y deben tratarlo lo antes posible.