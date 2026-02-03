Avance extendido de Corazón Negro: Halil buscará conquistar a Canan

03 feb. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Sevilay (Leyla Tanlar) se sentirá completamente perdida y pensará en entregarse a la policía.

Nuh (Aras Aydin) tratará de protegerla y amenazará con culparse de la muerte de Altin si ella se va detenida. Para que los dos estén a salvo, deberán seguir escondidos en el hotel por un par de días más.

Halil querrá tener más alternativas

Halil (Erkan Bektas) no se sentirá satisfecho con el dinero que Hikmet (Esra Dermancioglu) le pueda entregar. Querrá tener toda la fortuna de los Sansalan si es posible y una de las formas para conseguirlo será la conquista.

Corazón Negro

Tras el breve encuentro que tuvieron en el hotel, Halil notó la ingenuidad de Canan (Gözde Cigaci) y tratará de aprovecharse de ella.

Usando todo su encanto, la citará a un restaurante como "amigo".