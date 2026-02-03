Corazón Negro - Capítulo 132: Una sospechosa en televisión

03 feb. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 03 de febrero, Esat (Genco Özak) regresó a casa, pero con ciertas medidas de seguridad para evitar que escape.

Avergonzado, tuvo que enfrentar los reproches de su familia por planificar el secuestro de Esma (Deniz Karabas), mientras Cihan (Burak Tozkoparan) le advertía que su parte de la herencia tardará en llegar a sus manos.

Por su parte, la misma Esma ya no es capaz de verlo a los ojos y exigió el divorcio. No quiere el dinero de los Sansalan, sino alejarse de él porque criará a su hijo sola.

Corazón Negro

La prensa expone a Sevilay

Nuh (Aras Aydin) y Sevilay (Leyla Tanlar) se escondieron en un hotel a la espera de que un amigo los ayude a salir del país. El mellizo está seguro de que, sin importar lo que declaren, la policía los hallará culpables de la muerte de Altin.

A la mañana siguiente la suerte les jugó a favor porque las cámaras de seguridad no funcionan, así que no se pudo ubicar a Nuh en el edificio. En cambio, Sevilay sí que está identificada y en televisión publicaron su foto como principal sospechosa del crimen.

