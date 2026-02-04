Corazón Negro - Capítulo 133: La relación de Hikmet y Halil se tambalea

04 feb. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 04 de febrero, la amiga de Sumru (Ece Uslu) está en graves problemas tras pedir un préstamo a unos mafiosos.

Podría perder la escuela o la vida si no paga a tiempo lo que les adeuda y Sumru, tras saber de este asunto, trató de prestarle ayuda.

Corazón Negro

Halil comete un grave error

Halil (Erkan Bektas) quiere aprovecharse de Canan (Gözde Cigaci) al seducirla y posteriormente estafarla con una millonaria cantidad. De hecho, la citó para cenar juntos como una muestra de su nueva amistad.

Sin embargo, cuando el padre de los mellizos le contó su plan a Hikmet (Esra Dermancioglu), la tía de los Sansalan reaccionó muy mal porque se mezclaron los celos y una pésima idea: Canan no es heredera directa de la fortuna y dado el carácter pusilánime de Bünyamin (Bulent Polat), lo más probable es que abandone a su esposa sin un centavo.

Halil prometió dejar de lado esta opción.

