Avance extendido de Corazón Negro: Sumru pedirá la ayuda de Tahsin

04 feb. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Tahsin (Ilker Aksum) estará en una cafetería a la espera de que Sumru (Ece Uslu) quiera volver a verlo. Incluso el camarero le hará algunas recomendaciones para arreglar sus problemas del corazón.

Un golpe de suerte hará que Sumru lo llame. La profesora prometió romper todo contacto con él, pero deberá echar pie atrás para ayudar a su amiga.

Un regalo para Esma

Esat (Genco Özak) regresó muy cambiado tras su breve estadía en la cárcel. Al quedarse solo, por primera vez valoró el amor de Esma (Deniz Karabas) y ahora está desesperado por recuperar su amor.

Corazón Negro

Con la ayuda de Nihayet (Isil Yücesoy) compró una especial joya para su esposa, pero todavía le faltará aprender a conquistar.

Su abuela le recomendará vestirse apropiadamente para entregarle este regalo a Esma y así, poco a poco, ganar su cariño.