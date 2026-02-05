Avance extendido de Corazón Negro: Los hijos de Sumru sabrán la verdad
En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, la exprofesora y amiga de Sumru (Ece Uslu) regresará al país y se irá directo a Capadocia para hablar con los hijos de la viuda de Samet (Burak Sergen).
Halil (Erkan Bektas) sembró la duda sobre el abuso que la madre de los mellizos sufrió en la juventud, pero esta mujer fue testigo de su sufrimiento y confirmará ante Melek (Hafsanur Sancaktutan), Esat (Genco Özak) y Harika (Derin Ince) que toda la tragedia de Sumru es real.
Harika cambiará
Los golpes de la vida y los consejos de Nazim harán algo impensado: Harika dejará de ser una niña malcriada.Ir a la siguiente nota
En una elegante cena con el abogado, la menor de los Sansalan será muy respetuosa con el camarero, incluso ganándose algunas bromas de Nazim.
"He pensado mucho en lo que dijiste. Creo que soy demasiado mimada, pero no llegué a ser así yo sola. Cuando nací, todo el mundo giraba a nuestro alrededor (...) y es como si todas las personas estuvieran ahí para complacernos", confesará.
Video disponible durante 17 días desde la fecha de publicación.
Leer más de