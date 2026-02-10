Corazón Negro - Capítulo 137: Perihan llega a la ciudad
En el capítulo de Corazón Negro de este 10 de febrero, Sumru (Ece Uslu) parecía considerar el perdón a sus hijos cuando Esat (Genco Özak) cometió un error: confesó que creyeron en ella cuando vieron la denuncia que hizo en la policía 30 años atrás.
La profesora se marchó indignada y Tahsin (Ilker Aksum) la siguió. Él se quedará donde Sumru esté, no importa si lo disculpa o no.
La amiga de Cihan
Perihan (Hatice Deniz) llegó a Capadocia para buscar a Cihan (Burak Tozkoparan). Al llegar al vestíbulo del hotel Sansalan, se presentó como la prometida del joven empresario.Ir a la siguiente nota
Bünyamin (Bulent Polat) estaba al teléfono con Melek (Hafsanur Sancaktutan) y ella escuchó por casualidad a Perihan. La llamada se cortó antes de tiempo, porque unos segundos después, la recién llegada admitió que todo se trataba de una broma.
Solo es una amiga de Cihan y vino a la ciudad para hacer negocios con su empresa turística.
Mira el avance del próximo capítulo aquí.
Video disponible durante 17 días desde la fecha de publicación.
Leer más de
Más Capítulos
-
Corazón Negro - Capítulo 136: Los Sansalan buscan el perdón
-
Corazón Negro - Capítulo 135: La cruda realidad
-
Corazón Negro - Capítulo 134: Tahsin contra el prestamista
-
Corazón Negro - Capítulo 133: La relación de Hikmet y Halil se tambalea
-
Corazón Negro - Capítulo 132: Una sospechosa en televisión
-
Corazón Negro - Capítulo 131: Nuh salva a Sevilay