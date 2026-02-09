Corazón Negro - Capítulo 136: Los Sansalan buscan el perdón
En el capítulo de Corazón Negro de este 09 de febrero, Cihan (Burak Tozkoparan) buscó a Halil (Erkan Bektas) para darle su merecido. Con un fuerte puñetazo, lo expulsó del hotel y humilló públicamente.
Ahora todos los Sansalan acudieron a Tahsin (Ilker Aksum) para encontrar una manera de hacer pagar al padre de los mellizos y, sobre todo, encontrar a Sumru (Ece Uslu) para rogarle perdón.
Todos viajaron y hasta Esat (Genco Özak) obtuvo un permiso especial para salir de Capadocia. Cuando Sumru abrió la puerta, toda su familia la esperaba con un abrazo.Ir a la siguiente nota
Nuh de un problema a otro
La policía encontró una cámara de seguridad en la oficina de Altin. Con las imágenes pudieron comprobar que el empresario cayó por su propia culpa y quitaron la orden de captura a Sevilay (Leyla Tanlar).
Tras la celebración, el neurólogo que examinó a Nuh (Aras Aydin) llamó con urgencia a su teléfono. Sevilay contestó y supo que su prometido tiene una masa creciendo en su cerebro.
Mira el avance del próximo capítulo aquí.
Video disponible durante 17 días desde la fecha de publicación.
