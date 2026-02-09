Corazón Negro - Capítulo 136: Los Sansalan buscan el perdón

09 feb. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 09 de febrero, Cihan (Burak Tozkoparan) buscó a Halil (Erkan Bektas) para darle su merecido. Con un fuerte puñetazo, lo expulsó del hotel y humilló públicamente.

Ahora todos los Sansalan acudieron a Tahsin (Ilker Aksum) para encontrar una manera de hacer pagar al padre de los mellizos y, sobre todo, encontrar a Sumru (Ece Uslu) para rogarle perdón.

Todos viajaron y hasta Esat (Genco Özak) obtuvo un permiso especial para salir de Capadocia. Cuando Sumru abrió la puerta, toda su familia la esperaba con un abrazo.

Corazón Negro

Nuh de un problema a otro

La policía encontró una cámara de seguridad en la oficina de Altin. Con las imágenes pudieron comprobar que el empresario cayó por su propia culpa y quitaron la orden de captura a Sevilay (Leyla Tanlar).

Tras la celebración, el neurólogo que examinó a Nuh (Aras Aydin) llamó con urgencia a su teléfono. Sevilay contestó y supo que su prometido tiene una masa creciendo en su cerebro.

