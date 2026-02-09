Avance extendido de Corazón Negro: Una misteriosa mujer llegará al hotel
En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Sumru (Ece Uslu) se molestará con Tahsin (Ilker Aksum) por develar su ubicación. Su idea era mantenerse lejos de todos por largo tiempo porque la desconfianza de sus hijos la hirió profundamente.
Melek (Hafsanur Sancaktutan) le pedirá que acepte sus disculpas porque todos reconocen el error que cometieron al creer en Halil (Erkan Bektas).
La prometida desconocida
Cihan (Burak Tozkoparan) y Melek pasarán a un restaurante para comer. El hijo de Samet (Burak Sergen) saldrá por un momento, dejando atrás su celular.
Bünyamin (Bulent Polat) lo llamará y la melliza contestará, pero se quedará de piedra.
Al otro lado de la línea escuchará a una mujer llegando al hotel y presentándose como la prometida de su marido.
