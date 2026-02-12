Avance extendido de Corazón Negro: Harika tendrá un mal presentimiento sobre Perihan

12 feb. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Sevilay (Leyla Tanlar) estará destrozada por el incierto futuro de Nuh (Aras Aydin). Ella lo juzgó rápidamente por su carácter irascible sin imaginar que su comportamiento se debía a un tumor.

Arrepentida, le pidió disculpas y él dejó todo en el pasado.

Corazón Negro

¿Melek debería cuidarse?

Perihan (Hatice Deniz) se despedirá de la familia Sansalan tras una agradable cena en la que compartieron anécdotas y futuros negocios.

Bünyamin (Bulent Polat) solo tendrá elogios para la joven amiga de Cihan (Burak Tozkoparan), pero Harika (Derin Ince) se mostrará mucho más fría con la recién llegada.

Más tarde, Harika le hará una advertencia a Melek (Hafsanur Sancaktutan). "Creo que debiste ir con mi hermano. No me agrada esa chica, es problemática. Cuidado".