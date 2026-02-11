Avance extendido de Corazón Negro: Nuh y Sevilay irán a la consulta médica
En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Nuh (Aras Aydin) y Sevilay (Leyla Tanlar) se presentarán ante el neurólogo para un análisis en profundidad del tumor que el mellizo aloja en su cerebro.
Es muy pequeño, pero debe ser extirpado y solo así sabrán si se trata de una masa benigna o no. Esto preocupará mucho a la joven, quien no podrá parar de llorar ante la idea de que Nuh esté en una sala de operaciones.
Pese a todo, el hermano de Melek (Hafsanur Sancaktutan) mantendrá el ánimo en alto.Ir a la siguiente nota
Canan cometerá un grave error
Maravillada con el dinero que podría obtener con la "inversión" en el banco, Canan (Gözde Cigaci) regresará a casa y tomará a escondidas el teléfono de Bünyamin (Bulent Polat).
Sin medir las consecuencias, transferirá el dinero y luego borrará y bloqueará aplicaciones y números telefónicos que podrían delatar este movimiento bancario.
Video disponible durante 17 días desde la fecha de publicación.
Leer más de