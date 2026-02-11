Avance extendido de Corazón Negro: Nuh y Sevilay irán a la consulta médica

11 feb. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Nuh (Aras Aydin) y Sevilay (Leyla Tanlar) se presentarán ante el neurólogo para un análisis en profundidad del tumor que el mellizo aloja en su cerebro.

Es muy pequeño, pero debe ser extirpado y solo así sabrán si se trata de una masa benigna o no. Esto preocupará mucho a la joven, quien no podrá parar de llorar ante la idea de que Nuh esté en una sala de operaciones.

Pese a todo, el hermano de Melek (Hafsanur Sancaktutan) mantendrá el ánimo en alto.

Corazón Negro

Canan cometerá un grave error

Maravillada con el dinero que podría obtener con la "inversión" en el banco, Canan (Gözde Cigaci) regresará a casa y tomará a escondidas el teléfono de Bünyamin (Bulent Polat).

Sin medir las consecuencias, transferirá el dinero y luego borrará y bloqueará aplicaciones y números telefónicos que podrían delatar este movimiento bancario.