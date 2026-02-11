Corazón Negro - Capítulo 138: Canan cae en el engaño

11 feb. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo de Corazón Negro de este 10 de febrero, Canan (Gözde Cigaci) resultó encandilada por el magnetismo de Halil (Erkan Bektas) sin siquiera pensar que todo se trataba de una estafa.

Mientras el padre de los mellizos le endulzaba los oídos con palabras de amor, le planteaba una inversión de 500 mil dólares en el banco de un amigo suyo. Las ganancias sonaban tan extraordinarias que la esposa de Bünyamin (Bulent Polat) quiso participar en el negocio.

En tanto, Hikmet (Esra Dermancioglu) observaba desde lejos toda la escena sin intervenir.

Corazón Negro

Los sutiles celos de Melek

Cihan (Burak Tozkoparan) y su esposa regresaron a Capadocia para darle la bienvenida a Peri (Hatice Deniz). Sin embargo, la presencia de esta mujer le provocó cierta incomodidad a Melek (Hafsanur Sancaktutan).

El mayor de los Sansalan no entendía lo que le pasaba a Melek y ella disfrazó los celos como preocupación por Sumru (Ece Uslu).

