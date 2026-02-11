Corazón Negro - Capítulo 138: Canan cae en el engaño
En el capítulo de Corazón Negro de este 10 de febrero, Canan (Gözde Cigaci) resultó encandilada por el magnetismo de Halil (Erkan Bektas) sin siquiera pensar que todo se trataba de una estafa.
Mientras el padre de los mellizos le endulzaba los oídos con palabras de amor, le planteaba una inversión de 500 mil dólares en el banco de un amigo suyo. Las ganancias sonaban tan extraordinarias que la esposa de Bünyamin (Bulent Polat) quiso participar en el negocio.
En tanto, Hikmet (Esra Dermancioglu) observaba desde lejos toda la escena sin intervenir.Ir a la siguiente nota
Los sutiles celos de Melek
Cihan (Burak Tozkoparan) y su esposa regresaron a Capadocia para darle la bienvenida a Peri (Hatice Deniz). Sin embargo, la presencia de esta mujer le provocó cierta incomodidad a Melek (Hafsanur Sancaktutan).
El mayor de los Sansalan no entendía lo que le pasaba a Melek y ella disfrazó los celos como preocupación por Sumru (Ece Uslu).
Mira el avance del próximo capítulo aquí.
Video disponible durante 17 días desde la fecha de publicación.
Leer más de
Más Capítulos
-
Corazón Negro - Capítulo 137: Perihan llega a la ciudad
-
Corazón Negro - Capítulo 136: Los Sansalan buscan el perdón
-
Corazón Negro - Capítulo 135: La cruda realidad
-
Corazón Negro - Capítulo 134: Tahsin contra el prestamista
-
Corazón Negro - Capítulo 133: La relación de Hikmet y Halil se tambalea
-
Corazón Negro - Capítulo 132: Una sospechosa en televisión