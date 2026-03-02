Avance extendido de Corazón Negro: Nuh y Sevilay tendrán una boda relámpago

02 mar. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Bünyamin (Bulent Polat) estará desesperado por encontrar a Halil (Erkan Bektas) y así recuperar su dinero.

Mientras Canan (Gözde Cigaci) llora su desgracia en los jardines de la mansión, su marido le pedirá el número de teléfono del estafador porque él tiene sus medios para hallar a las personas, por más escondidas que estén.

Corazón Negro

La unión de Nuh y Sevilay

Ad portas de una cirugía de alto riesgo, los Sansalan se reunirán para conversar con Nuh (Aras Aydin). Será entonces que Tahsin (Ilker Aksum) le propondrá casarse cuanto antes con Sevilay (Leyla Tanlar) para afrontar con más ánimos su próximo tratamiento.

Todos habrían esperado que la unión fuera en otras circunstancias, así que en los preparativos se hará presente un sentimiento de pesar.

Sumru (Ece Uslu) se lamentará de que sea una desgracia la que una a su familia nuevamente.