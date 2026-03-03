Avance extendido de Corazón Negro: El secreto de Halil estará en peligro

03 mar. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Canan (Gözde Cigaci) estará furiosa con Bünyamin (Bulent Polat), no solo por su infidelidad, sino también por no haber cumplido su promesa.

Y es que su esposo le aseguró que encontraría a Halil (Erkan Bektas) y que recuperaría la gran cantidad de dinero robado, pero no tendrá resultados.

¿Tufan entregará a Halil?

Bünyamin recurrió a Tufan, sin saber que en secreto está ayudando a mantener en secreto la ubicación de Halil.

Corazón Negro

Sin embargo, su lealtad podría cambiar y se lo hará saber a Halil y Hikmet, pidiendo una millonaria cifra para mantener su silencio.