Avance extendido de Corazón Negro: El secreto de Halil estará en peligro
En el avance del próximo capítulo de Corazón Negro, Canan (Gözde Cigaci) estará furiosa con Bünyamin (Bulent Polat), no solo por su infidelidad, sino también por no haber cumplido su promesa.
Y es que su esposo le aseguró que encontraría a Halil (Erkan Bektas) y que recuperaría la gran cantidad de dinero robado, pero no tendrá resultados.
¿Tufan entregará a Halil?
Bünyamin recurrió a Tufan, sin saber que en secreto está ayudando a mantener en secreto la ubicación de Halil.Ir a la siguiente nota
Sin embargo, su lealtad podría cambiar y se lo hará saber a Halil y Hikmet, pidiendo una millonaria cifra para mantener su silencio.
