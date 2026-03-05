"Estoy pero orgulloso de ti": Yann Yvin tuvo especiales palabras para despedir a Fernando Solabarrieta

05 mar. 2026 - 00:44 hrs.

En el capítulo 86 de El Internado, Fernando Solabarrieta fue uno de los eliminados junto a Berta Lasala y varios se emocionaron al despedirlo.

Luego de dedicarle palabras a sus compañeros, el periodista se acercó a los chefs y los abrazó uno por uno, agradeciéndoles todos los conocimientos que le entregaron.

El último juez que le dijo adiós al comentarista deportivo fue Yann Yvin, quien inesperadamente mostró su faceta más emotiva y lo sorprendió con lindas declaraciones.

El Internado

Yann Yvin destacó el paso de Fernando Solabarrieta

En primera instancia, Yann Yvin destacó el cambio que vio en Fernando Solabarrieta: "El Fernando que veo hoy día... estoy pero orgulloso, no puedes saber cómo estoy de orgulloso, hombre".

Tras lo anterior, el chef expresó que de ahora en adelante todo sería diferente para el comunicador: "Te van a mirar con nuevos ojos y lo que eres hoy lo debes solamente a ti, de verdad. Por eso te felicito".