El Internado - Capítulo 69: Una emotiva actividad trajo el pasado de los participantes
En el capítulo 69 de El Internado, tres participantes de cada equipo tuvieron que cocinar una hamburguesa perfecta en la prueba de cocina extrema.
El equipo verde comenzó a tener ventaja pues Efrén Reyero superó a Arenita al momento de romper la gran piedra que tenía algunos beneficios.
Sin embargo, los rojos lograron dar vuelta la situación y su preparación fue superior, lo que los convirtió en ganadores. A raíz de esto, los chefs decidieron que Otakin fuera el nuevo amenazado.
Varios participantes rompieron en llanto
Por otro lado, Tonka Tomicic llegó a la casona con una emotiva actividad, donde los famosos vieron fotos de ellos cuando eran pequeños y contaron sus historias.
Arenita rompió en llanto al hablar sobre el poco cariño que recibía de parte de sus padres y cómo ella estaba intentando revertir eso con su hija.
Akemi Nakamura también se emocionó profundamente al recordar lo que significó la muerte de su padre, mientras que Fabio Agostini agradeció por tener una familia muy presente.
