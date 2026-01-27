El Internado - Capítulo 64: El invernadero provoca inesperadas confesiones
En el capítulo 64 de El Internado, el chef Yann Yvin llegó hasta la casona para invitar a los participantes a el invernadero, ya sea en duplas o grupos.
Fue en esa actividad donde se dieron bastante circunstancias que se prestaron para confesiones y primeros besos, ya que los primeros en ir son Agustina Pontoriero y Fabio Agostini, quienes recrearon la icónica escena de "Ghost".
Asimismo, Luis Mateucci llegó hasta el invernado con Camila Nash, quien le dio un beso cuneteado, pero luego llegó Akemi Nakamura con quien el argentino fluyó y se besó sin remordimientos.
Decisiones y secretos del invernadero
Por otra parte, Efrén Reyero y Blu Dumay hablaron sobre los términos de su relación, llegando al final de su vínculo. Sin embargo, esto no lo afectó mucho, ya que al rato el chef Yann Yvin le entregó 15 minutos de soltería.
En estos 15 minutos estaban Efrén, Tom Brusse y Adrián Pedraja, quienes tuvieron de "regalo" un baile de una stripper.
Finalmente, Milo González quiso saber qué pasó en la dinámica de los 15 minutos de soltería, pero Adrián no dijo nada, lo que desató una enorme pelea.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Capítulos
-
El Internado - Capítulo 63: Pops tuvo que renunciar por sus complicadas lesiones tras caída
-
El Internado - Capítulo 62: La inesperada y sufrida renuncia de Etienne Bobenrieth
-
El Internado - Capítulo 61: El grave accidente de Pops en prueba por equipos
-
El Internado - Capítulo 60: Un inesperado cambio en los equipos dejó a varios enojados
-
El Internado - Capítulo 59: Cinco participantes a punto de ser eliminados por graves errores
-
El Internado - Capítulo 58: Fernando Solabarrieta volvió al encierro y recibió el cariño de sus compañeros