El Internado - Capítulo 64: El invernadero provoca inesperadas confesiones

27 en. 2026 - 00:42 hrs.

En el capítulo 64 de El Internado, el chef Yann Yvin llegó hasta la casona para invitar a los participantes a el invernadero, ya sea en duplas o grupos.

Fue en esa actividad donde se dieron bastante circunstancias que se prestaron para confesiones y primeros besos, ya que los primeros en ir son Agustina Pontoriero y Fabio Agostini, quienes recrearon la icónica escena de "Ghost".

Asimismo, Luis Mateucci llegó hasta el invernado con Camila Nash, quien le dio un beso cuneteado, pero luego llegó Akemi Nakamura con quien el argentino fluyó y se besó sin remordimientos.

Decisiones y secretos del invernadero

Por otra parte, Efrén Reyero y Blu Dumay hablaron sobre los términos de su relación, llegando al final de su vínculo. Sin embargo, esto no lo afectó mucho, ya que al rato el chef Yann Yvin le entregó 15 minutos de soltería.

En estos 15 minutos estaban Efrén, Tom Brusse y Adrián Pedraja, quienes tuvieron de "regalo" un baile de una stripper.

Finalmente, Milo González quiso saber qué pasó en la dinámica de los 15 minutos de soltería, pero Adrián no dijo nada, lo que desató una enorme pelea.