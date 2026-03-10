Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 89: Michelle Peint es la nueva incorporación del reality

  • Por Fernanda Vielma
El Internado - Capítulo 89: Michelle Peint es la nueva incorporación del reality

En el capítulo 89 de El Internado, Michelle Peint ingresó como nueva participante del reality y dejó a varios deleitados con su belleza.

Tan solo unos minutos en la casona le bastaron a la influencer para tener un conflicto con Camila Nash, quien le advirtió que no se involucrara con Tom Brusse, en una actividad. 

Posteriormente, fue el turno de Kari Belén de jugar, quien también escogió al marroquí, solo para vengarse de su enemiga, desatando su ira. 

La fuerte pelea de Camila Nash y Tom Brusse

En la misma dinámica, Laura Bozzo gozó de un momento muy fogoso, donde terminó besándose inesperadamente con Luis Mateucci

La situación entre Kari Belén y Tom Brusse provocó una fuerte pelea con Camila Nash, quien le dijo a su expareja que tenía el camino libre para hacer lo que quisiera. 

