El Internado - Capítulo 83: Camila Nash y Kari Belén tuvieron fuerte pelea en el cara a cara
En el capítulo 83 de El Internado, Laura Bozzo contó la historia de amor que tuvo con un destacado actor que incluso le pidió matrimonio.
Los participantes tuvieron la oporunidad de estar en una actividad donde tuvieron que recrear los mejores virales chilenos de Internet.
Algunos de los famosos que se lucieron con sus actuaciones fueron Efrén Reyero, Fabio Agostini, Fernando Solabarrieta y Arenita.
Las dudas de Adrián Pedraja
Por otro lado, Adrián Pedraja le confesó a Tom Brusse que tiene ganas de ver a Milo González afuera del encierro, pero que también está bastante dolido por la última conversación que tuvo con ella.
En la Asamblea del Fuego extraordinaria, Camila Nash y Kari Belén tuvieron un fuerte encontrón, que terminó con burlas.
Finalmente, Fran García-Huidobro le preguntó a Fabio Agostini por Daniela Aránguiz y él intentó evitar el tema, desatando las especulaciones de Luis Mateucci.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Capítulos
-
El Internado - Capítulo 82: ¿Está naciendo algo entre Adrián Pedraja y Kari Belén?
-
El Internado - Capítulo 81: Blu Dumay y Fabio Agostini se besaron por primera vez
-
El Internado - Capítulo 80: Una actividad en el espejo dejó emotivas y dolorosas confesiones
-
El Internado - Capítulo 79: La pelea entre Fabio Agostini y Tom Brusse que casi se sale de control
-
El Internado - Capítulo 78: Camila Nash y Fernando Solabarrieta tuvieron fuerte pelea
-
El Internado - Capítulo 77: El peor día de Fernando Solabarrieta en la cocina