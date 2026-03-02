El Internado - Capítulo 83: Camila Nash y Kari Belén tuvieron fuerte pelea en el cara a cara

02 mar. 2026 - 00:40 hrs.

En el capítulo 83 de El Internado, Laura Bozzo contó la historia de amor que tuvo con un destacado actor que incluso le pidió matrimonio.

Los participantes tuvieron la oporunidad de estar en una actividad donde tuvieron que recrear los mejores virales chilenos de Internet.

Algunos de los famosos que se lucieron con sus actuaciones fueron Efrén Reyero, Fabio Agostini, Fernando Solabarrieta y Arenita.

Las dudas de Adrián Pedraja

Por otro lado, Adrián Pedraja le confesó a Tom Brusse que tiene ganas de ver a Milo González afuera del encierro, pero que también está bastante dolido por la última conversación que tuvo con ella.

En la Asamblea del Fuego extraordinaria, Camila Nash y Kari Belén tuvieron un fuerte encontrón, que terminó con burlas.

Finalmente, Fran García-Huidobro le preguntó a Fabio Agostini por Daniela Aránguiz y él intentó evitar el tema, desatando las especulaciones de Luis Mateucci.