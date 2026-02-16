Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 78: Camila Nash y Fernando Solabarrieta tuvieron fuerte pelea

  • Por Fernanda Vielma
En el capítulo 78 de El Internado, se realizó una nueva Asamblea del Fuego, la cual tuvo varios conflictos y terminó con una inesperada amenazada. 

Fabio Agostini puso en jaque a Adrián Pedraja y le preguntó a quién encontraba más guapa, si a Milo González o a Kari Belén.

También, Fran García-Huidobro aseguró que Luis Mateucci y Akemi Nakamura eran pareja y él lo negó rotundamente, provocando la decepción de la modelo colombiana. 

Kari Belén disparó contra Tom Brusse

Por otro lado, Kari Belén le exigió a Tom Brusse que no le diera más consejos y le dijo que se veía ridículo con las actitudes que tenía.

Camila Nash acusó a Akemi Nakamura de hacerle masajes a Fernando Solabarrieta y él no aguantó las mentiras, generando una fuerte discusión.

Finalmente, el periodista deportivo alzó la voz y les dejó muy claro a todos que tuvieran cuidado con lo que dicen, pues pueden dañar a las personas. 

