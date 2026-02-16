El Internado - Capítulo 78: Camila Nash y Fernando Solabarrieta tuvieron fuerte pelea
En el capítulo 78 de El Internado, se realizó una nueva Asamblea del Fuego, la cual tuvo varios conflictos y terminó con una inesperada amenazada.
Fabio Agostini puso en jaque a Adrián Pedraja y le preguntó a quién encontraba más guapa, si a Milo González o a Kari Belén.
También, Fran García-Huidobro aseguró que Luis Mateucci y Akemi Nakamura eran pareja y él lo negó rotundamente, provocando la decepción de la modelo colombiana.
Kari Belén disparó contra Tom Brusse
Por otro lado, Kari Belén le exigió a Tom Brusse que no le diera más consejos y le dijo que se veía ridículo con las actitudes que tenía.
Camila Nash acusó a Akemi Nakamura de hacerle masajes a Fernando Solabarrieta y él no aguantó las mentiras, generando una fuerte discusión.
Finalmente, el periodista deportivo alzó la voz y les dejó muy claro a todos que tuvieran cuidado con lo que dicen, pues pueden dañar a las personas.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Capítulos
-
El Internado - Capítulo 77: El peor día de Fernando Solabarrieta en la cocina
-
El Internado - Capítulo 76: Kari Belén es la nueva participante del reality
-
El Internado - Capítulo 75: Camila Nash y Tom Brusse vivieron fogosa reconciliación
-
El Internado - Capítulo 74: La paliza del equipo verde al rojo
-
El Internado - Capítulo 73: Comienzan las estrategias y se arman posibles nuevos bandos
-
El Internado - Capítulo 72: La eliminación de Milo González generó una fuerte pelea