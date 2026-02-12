El Internado - Capítulo 76: Kari Belén es la nueva participante del reality

12 feb. 2026 - 00:30 hrs.

En el capítulo 76 de El Internado, Camila Nash aseguró que Arenita estaba realizando estrategias para caerle bien a Fabio Agostini y así, ganar votos.

Laura Bozzo vivió un coqueto momento con Fabio Agostini, donde le declaró que si tuviera 30 años menos, tendría una aventura con él.

Fernando Godoy llegó a la casona con una entrenida actividad donde les leyó titulares de la prensa a los participantes.

Los dichos de Luis Mateucci sobre Daniela Aránguiz

En esa línea, es que Luis Mateucci comentó que Daniela Aránguiz había entrado gratis a reality solo para poder recuperarlo a él.

También, Laura Bozzo defendió a Fernando Solabarrieta de los dichos de Claudio Palma sobre su participación en el encierro.

Finalmente, los famosos le dieron la bienvenida a Kari Belén, la nueva integrante de El Internado que podía romper corazones.