El Internado - Capítulo 76: Kari Belén es la nueva participante del reality
En el capítulo 76 de El Internado, Camila Nash aseguró que Arenita estaba realizando estrategias para caerle bien a Fabio Agostini y así, ganar votos.
Laura Bozzo vivió un coqueto momento con Fabio Agostini, donde le declaró que si tuviera 30 años menos, tendría una aventura con él.
Fernando Godoy llegó a la casona con una entrenida actividad donde les leyó titulares de la prensa a los participantes.
Los dichos de Luis Mateucci sobre Daniela Aránguiz
En esa línea, es que Luis Mateucci comentó que Daniela Aránguiz había entrado gratis a reality solo para poder recuperarlo a él.
También, Laura Bozzo defendió a Fernando Solabarrieta de los dichos de Claudio Palma sobre su participación en el encierro.
Finalmente, los famosos le dieron la bienvenida a Kari Belén, la nueva integrante de El Internado que podía romper corazones.
Leer más de
Más Capítulos
-
El Internado - Capítulo 75: Camila Nash y Tom Brusse vivieron fogosa reconciliación
-
El Internado - Capítulo 74: La paliza del equipo verde al rojo
-
El Internado - Capítulo 73: Comienzan las estrategias y se arman posibles nuevos bandos
-
El Internado - Capítulo 72: La eliminación de Milo González generó una fuerte pelea
-
El Internado - Capítulo 71: Un show de talentos dejó chascarros, reconciliaciones y grandes actuaciones
-
El Internado - Capítulo 70: Los influencers incomodaron a los famosos con punzantes preguntas