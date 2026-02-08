El Internado - Capítulo 73: Comienzan las estrategias y se arman posibles nuevos bandos

08 feb. 2026 - 23:50 hrs. | Act. 09 feb. 2026 - 00:18 hrs.

En el capítulo 73 de El Internado, Tom Brusse quiso conversar con Adrián Pedraja y él, muy enojado, le pidió que no le hablara, provocando una discusión con Camila Nash.

Fernando Godoy llegó a la casona con una entretenida actividad para darle inicio a la semana chilena, el conocido "toro mecánico".

Los participantes que perdieron tuvieron que cumplir con penitencias que involucraron a sus enemigos o si no, su equipo perdería 2 minutos en la prueba por equipos.

¿Cambian los bandos?

De cara a la prueba por equipos, los participantes empezaron a hacer estrategias y Laura Bozzo criticó a Fernando Solabarrieta por inconsecuente.

También, Adrián Pedraja conversó con Arenita y le planteó unirse al bando de Luis Mateucci, con el objetivo de hacer caer a Camila Nash, Tom Brusse y Efrén Reyero.

Finalmente, Blu Dumay fue elegida como la nueva capitana de los rojos, mientras que Otakin comandará a los verdes.