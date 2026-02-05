El Internado - Capítulo 71: Un show de talentos dejó chascarros, reconciliaciones y grandes actuaciones
En el capítulo 71 de El Internado, Tom Brusse se enfureció luego de que Luis Mateucci le tocara el codo a Camila Nash y le hizo una escena de celos.
La influencer intentó mantener la calma ante la tensa situación, pero terminó perdiendo la paciencia y enfrentando al DJ.
Fernando Godoy llegó a animar a los participantes y los invitó a ser parte del gran show de talentos del reality y todos aceptaron.
Conocimos grandes talentos
Efrén Reyero y Fabio Agostini hicieron un acto con ollas y poca ropa y uno de ellos realizó un mal movimiento y protagonizó un gracioso chascarro.
Arenita volvió a sus inicios y vestida como "pokemona" interpretó una especial canción, mientras Otakin tocaba el ukelele.
Furia y Adrián Pedraja parece que limaron asperezas y dieron un espectáculo, sin embargo, la actuación de Berta Lasala y Laura Bozzo fue superior y se convirtieron en las ganadoras.
