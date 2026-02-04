El Internado - Capítulo 70: Los influencers incomodaron a los famosos con punzantes preguntas

04 feb. 2026 - 00:34 hrs.

En el capítulo 70 de El Internado, los participantes siguieron contando sus historias personales, con las cuales emocionaron a sus compañeros.

En un momento, Laura Bozzo preguntó si su fotografía iba a salir pronto y ante la negativa de Tonka Tomicic, ella tomó sus cosas y se fue a acostar, generando una situación incómoda.

Fernando Solabarrieta recordó una de las últimas conversaciones que tuvo con su padre, Ciro, y rompió en llanto.

Una inesperada pregunta recibió Fabio Agostini

Akemi Nakamura le reprochó a Luis Mateucci por reírse mientras ella contaba cómo se sentía con la muerte de su padre.

Cinco influencers llegaron a la casona para incomodar a los participantes con preguntas de distintos temas y lograron grandes confesiones.

Finalmente, le consultaron a Fabio Agostini si había tenido un romance con Daniela Aránguiz, todo para molestar a Luis Mateucci.