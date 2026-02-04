Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 70: Los influencers incomodaron a los famosos con punzantes preguntas

En el capítulo 70 de El Internado, los participantes siguieron contando sus historias personales, con las cuales emocionaron a sus compañeros. 

En un momento, Laura Bozzo preguntó si su fotografía iba a salir pronto y ante la negativa de Tonka Tomicic, ella tomó sus cosas y se fue a acostar, generando una situación incómoda. 

Fernando Solabarrieta recordó una de las últimas conversaciones que tuvo con su padre, Ciro, y rompió en llanto.

Una inesperada pregunta recibió Fabio Agostini

Akemi Nakamura le reprochó a Luis Mateucci por reírse mientras ella contaba cómo se sentía con la muerte de su padre. 

Cinco influencers llegaron a la casona para incomodar a los participantes con preguntas de distintos temas y lograron grandes confesiones.

Finalmente, le consultaron a Fabio Agostini si había tenido un romance con Daniela Aránguiz, todo para molestar a Luis Mateucci.

