El Internado - Capítulo 70: Los influencers incomodaron a los famosos con punzantes preguntas
En el capítulo 70 de El Internado, los participantes siguieron contando sus historias personales, con las cuales emocionaron a sus compañeros.
En un momento, Laura Bozzo preguntó si su fotografía iba a salir pronto y ante la negativa de Tonka Tomicic, ella tomó sus cosas y se fue a acostar, generando una situación incómoda.
Fernando Solabarrieta recordó una de las últimas conversaciones que tuvo con su padre, Ciro, y rompió en llanto.
Una inesperada pregunta recibió Fabio Agostini
Akemi Nakamura le reprochó a Luis Mateucci por reírse mientras ella contaba cómo se sentía con la muerte de su padre.
Cinco influencers llegaron a la casona para incomodar a los participantes con preguntas de distintos temas y lograron grandes confesiones.
Finalmente, le consultaron a Fabio Agostini si había tenido un romance con Daniela Aránguiz, todo para molestar a Luis Mateucci.
