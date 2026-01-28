El Internado - Capítulo 65: Un complot que podría marcar una impactante traición

28 en. 2026 - 00:34 hrs.

En el capítulo 65 de El Internado, Camila Nash tuvo una sincera conversación con Arenita donde le contó sobre una relación pasada que tuvo.

También, la influencer le comentó a su excompañera de trabajo que su expareja también la invitó a salir, pero no no prosperó por una situación en particular.

Berta Lasala se sinceró con sus compañeras y les habló sobre su quiebre matrimonial, entregando detalles nunca antes conocidos.

Una emocionante llegada

Por otro lado, varios de los participantes se ponen de acuerdo con amenazar a Milo González en la Asamblea del Fuego, traicionando la relación de amistad que tienen con ella.

También, la influencer argentina les comentó a sus más cercanos que se siente deprimida al interior de la casona y que no está dando lo mejor de ella.

Finalmente, Fernando Godoy llegó a El Internado y se presentó como nuevo conductor de la actividad, sorprendiendo a todos.