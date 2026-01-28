El Internado - Capítulo 65: Un complot que podría marcar una impactante traición
En el capítulo 65 de El Internado, Camila Nash tuvo una sincera conversación con Arenita donde le contó sobre una relación pasada que tuvo.
También, la influencer le comentó a su excompañera de trabajo que su expareja también la invitó a salir, pero no no prosperó por una situación en particular.
Berta Lasala se sinceró con sus compañeras y les habló sobre su quiebre matrimonial, entregando detalles nunca antes conocidos.
Una emocionante llegada
Por otro lado, varios de los participantes se ponen de acuerdo con amenazar a Milo González en la Asamblea del Fuego, traicionando la relación de amistad que tienen con ella.
También, la influencer argentina les comentó a sus más cercanos que se siente deprimida al interior de la casona y que no está dando lo mejor de ella.
Finalmente, Fernando Godoy llegó a El Internado y se presentó como nuevo conductor de la actividad, sorprendiendo a todos.
