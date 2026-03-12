Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 91: La diablada deja dos nuevas amenazadas

En el capítulo 91 de El Internado, los participantes del equipo rojo fueron sometidos a una prueba donde debían cocinar con una máscara de la diablada encima. 

Tras algunos accidentes y otros problemas, los chefs eligieron a Agustina Pontoriero y Laura Bozzo como las nuevas amenazadas a eliminación y se unen a Fabio Agostini, quien se encontraba amenazado desde antes. 

Sin embargo, esta decisión no cayó bien en Laura Bozzo, quien amenaza con irse a preparar sus maletas, ya que va a renunciar. 

Laura Bozzo
La estrategia de Tom Brusse y Efrén Reyero

Por otra parte, Tom Brusse y Efrén Reyero se pusieron de acuerdo y eligieron a sus próximos objetivos para ser eliminadas. 

En concreto, los dos decidieron que tras la siguiente eliminación las que se debían ir eran Arenita, Blu Dumay y Akemi Nakamura, sin un orden específico. 

