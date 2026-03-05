El Internado - Capítulo 86: Fernando Solabarrieta y Berta Lasala son los nuevos eliminados
En el capítulo 86 de El Internado, los cinco participantes amenazados tuvieron que enfrentar un nuevo duelo de eliminación, que dejó dos bajas.
La consigna era cocinar un plato chileno, pero reversionado y con algún giro interesante, y los nominados se dispusieron a sorprender con su mejor preparación.
Luego de la evaluación, los jueces tomaron la decisión de eliminar a Fernando Solabarrieta y a Berta Lasala, quienes hicieron un pastel de choclo y una torta de hojarasca.
La especial despedida
La salida del periodista deportivo caló hondo en los participantes e incluso, en los chefs, quienes le dedicaron especiales palabras.
Por otro lado, Laura Bozzo y Agustina Pontoriero se enfrascaron en una fuerte discusión, donde se dijeron de todo.
Finalmente, Adrián Pedraja le dijo a Kari Belén que se quedara un momento con él, situación que terminó con ambos abrazados y haciéndose cariño.
