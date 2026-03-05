El Internado - Capítulo 86: Fernando Solabarrieta y Berta Lasala son los nuevos eliminados

05 mar. 2026 - 00:54 hrs.

En el capítulo 86 de El Internado, los cinco participantes amenazados tuvieron que enfrentar un nuevo duelo de eliminación, que dejó dos bajas.

La consigna era cocinar un plato chileno, pero reversionado y con algún giro interesante, y los nominados se dispusieron a sorprender con su mejor preparación.

Luego de la evaluación, los jueces tomaron la decisión de eliminar a Fernando Solabarrieta y a Berta Lasala, quienes hicieron un pastel de choclo y una torta de hojarasca.

La especial despedida

La salida del periodista deportivo caló hondo en los participantes e incluso, en los chefs, quienes le dedicaron especiales palabras.

Por otro lado, Laura Bozzo y Agustina Pontoriero se enfrascaron en una fuerte discusión, donde se dijeron de todo.

Finalmente, Adrián Pedraja le dijo a Kari Belén que se quedara un momento con él, situación que terminó con ambos abrazados y haciéndose cariño.