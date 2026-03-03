El Internado - Capítulo 84: Todos contra Akemi Nakamura
En el capítulo 84 de El Internado, una Asamblea del Fuego extraordinaria dejó varios nuevos conflictos y uno que otro quiebre.
Adrián Pedraja arremetió contra Agustina Pontoriero y le dijo que era una mala persona, situación que la hizo explotar y despotricar contra Milo González.
En tanto, la guerra entre Camila Nash y Kari Belén está desatada y cada vez que pudieron se lanzaron dardos bastante fuertes.
La teoría de Laura Bozzo
Por otro lado, Fran García-Huidobro le lanzó un comentario a Adrián Pedraja sobre su rol en el reality y sacó carcajadas.
La mayoría de los votos fueron hacia Akemi Nakamura, quien quedó nominada y se unió al largo listado de amenazados que irán a la prueba de eliminación.
Finalmente, Laura Bozzo se mostró furiosa contra Adrián Pedraja y teorizó sobre que él había planificado todo para sacar a su novia.
