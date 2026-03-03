Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 84: Todos contra Akemi Nakamura

  • Por Mega
El Internado - Capítulo 84: Todos contra Akemi Nakamura El Internado

En el capítulo 84 de El Internado, una Asamblea del Fuego extraordinaria dejó varios nuevos conflictos y uno que otro quiebre. 

Adrián Pedraja arremetió contra Agustina Pontoriero y le dijo que era una mala persona, situación que la hizo explotar y despotricar contra Milo González.

Lo más visto de El Internado

En tanto, la guerra entre Camila Nash y Kari Belén está desatada y cada vez que pudieron se lanzaron dardos bastante fuertes. 

La teoría de Laura Bozzo

Por otro lado, Fran García-Huidobro le lanzó un comentario a Adrián Pedraja sobre su rol en el reality y sacó carcajadas.

Ir a la siguiente nota

La mayoría de los votos fueron hacia Akemi Nakamura, quien quedó nominada y se unió al largo listado de amenazados que irán a la prueba de eliminación.

Finalmente, Laura Bozzo se mostró furiosa contra Adrián Pedraja y teorizó sobre que él había planificado todo para sacar a su novia. 

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Más Capítulos