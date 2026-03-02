"No necesito hablar como mexicana...": Kari Belén lanzó dura frase contra Camila Nash y desató la guerra

02 mar. 2026 - 23:51 hrs.

En el capítulo 84 de El Internado, Kari Belén tuvo que amenazar en la Asamblea del Fuego, pero antes hizo una mención a Camila Nash.

"Hoy yo estaba bromeando con Otakin y si era muy temprano para ti y tu cerebro no puede entender una broma sarcástica, no es problema mío, simplemente estaba bromeando cuando dije '¿Quién es Adrián?'", explicó.

Sin embargo, la pareja de Tom Brusse no se lo tomó para nada bien y disparó: "Amargada, viniste de amargada, grave, pareces una vieja chota. A tu casa".

El Internado

Tensión entre Kari Belén y Camila Nash

Ya finalizada la ceremonia, Camila Nash comenzó a provocar a su compañera haciendo gestos y ella le respondió: "¿Quieres seguir? Seguimos, no tengo problema, me estás tirando palos ¿Crees que no tengo personalidad para responderte?".

La tensión comenzó a subir y la influencer empezó a burlarse, desatando el enojo de Kari Belén: "Ya, Camilita, no, ni aquí ni afuera ¿Qué voy a hacer, quedarme callada? Voy a responder como corresponde. No necesito hablar como mexicana para llamar la atención".