"Tu novia fue una...": El conflicto entre Adrián Pedraja y Agustina Pontoriero estalló duramente

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 84 de El Internado, Adrián Pedraja votó por Agustina Pontoriero en la Asamblea del Fuego y desató la guerra.

"Las dos únicas personas que yo he visto sufrir acá ha sido a costa de ella, a Milo y a Akemi, la vi sacada de sus cabales, sufriendo y llorando a destajo. Para mí, tú eres una persona mala, mala de corazón, a la calle ", expresó el actor.

Fiel a su estilo, la trasandina le hizo una pregunta a su compañero bastante interesante: "¿Si vos estás con Kari, tú también eres una persona mala? Porque Milo sufriría un montón afuera".

El enojo de Agustina Pontoriero

Tras lo anterior, Adrián Pedraja le dijo a Agustina que no entendía por qué le gustaba tanto hacer sufrir y ella arremetió fuertemente contra Milo González.

"Me encanta ¿Cuál es el problema? ¿Sabes por qué la hice sufrir? Porque tu novia fue una hi... que se cag... de la risa de mí cuando estaba recibiendo hate", expresó furiosa.

Sin embargo, el actor español mantuvo su postura: "Eres una persona mala, no eres capaz de verte al espejo ni 10 segundos, porque sufres, porque no te gusta lo que ves". 

