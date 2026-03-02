"Sus llantos de actor...": Laura Bozzo aseguró que Adrián Pedraja planificó la eliminación de Milo González

02 mar. 2026 - 23:53 hrs.

En el capítulo 84 de El Internado, Laura Bozzo expresó su teoría en cuanto a la actitud de Adrián Pedraja con Kari Belén.

Todo comenzó cuando la abogada mencionó que su compañero andaba muy cerca de la nueva participante y lanzó su pensamiento.

"Yo estoy segura que el mismo Adrián fue el que planificó que se fuera Milo. Sus llantos de actor, para después estar así...", expresó muy seria.

El Internado

¿Es cierta la teoría de Laura Bozzo?

Tom Brusse y Luis Mateucci estaban escuchando a la animadora y no estuvieron de acuerdo y el trasandino apoyó el comportamiento que ha tenido Kari Belén: "Ojo que para mí la Kari no tiene la culpa, ella es muy directa".

"El primer día dijo 'los chicos en pareja, para mí no'", agregó finalmente el DJ marroquí.