"Es una cara de ra...": Luis Mateucci lanzó duras indirectas contra Akemi Nakamura y desató su furia
En el capítulo 84 de El Internado, Luis Mateucci comenzó a lanzarle indirectas a Akemi Nakamura, las que desataron su furia.
"Se piensa que me va a dañar el corazón a mí, no, es una cara de ra... loco ¿Hasta cuándo voy a permitir que me utilicen por un voto? Encima, un voto que jamás me dio. Si piensa que soy hue... como Maluma, está loca, 6 años lo engañó y me va a venir a engañar a mí".
La modelo colombiana escuchaba todo el descargo de su expareja desde la cocina: "Para que roben las cámaras tiene que hablar de un famoso, bobo, tenga su propia vida".
La guerra entre Akemi Nakamura y Luis Mateucci
La respuesta de Akemi Nakamura no cesó y le dijo al argentino que por estas actitudes preferían a Fabio Agostini que a él.
La declaración molestó a Luis Mateucci y volvió al ataque: "A mí, por un voto, no me utilizas más. Me agarraste vulnerable, me agarraste bajito".
La modelo se hartó de los dichos del artista y salió a confrontarlo, justo cuando los demás participantes intentaron poner paños fríos.
