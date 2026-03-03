"Es una cara de ra...": Luis Mateucci lanzó duras indirectas contra Akemi Nakamura y desató su furia

03 mar. 2026 - 00:28 hrs.

En el capítulo 84 de El Internado, Luis Mateucci comenzó a lanzarle indirectas a Akemi Nakamura, las que desataron su furia.

"Se piensa que me va a dañar el corazón a mí, no, es una cara de ra... loco ¿Hasta cuándo voy a permitir que me utilicen por un voto? Encima, un voto que jamás me dio. Si piensa que soy hue... como Maluma, está loca, 6 años lo engañó y me va a venir a engañar a mí".

La modelo colombiana escuchaba todo el descargo de su expareja desde la cocina: "Para que roben las cámaras tiene que hablar de un famoso, bobo, tenga su propia vida".

El Internado

La guerra entre Akemi Nakamura y Luis Mateucci

La respuesta de Akemi Nakamura no cesó y le dijo al argentino que por estas actitudes preferían a Fabio Agostini que a él.

La declaración molestó a Luis Mateucci y volvió al ataque: "A mí, por un voto, no me utilizas más. Me agarraste vulnerable, me agarraste bajito".

La modelo se hartó de los dichos del artista y salió a confrontarlo, justo cuando los demás participantes intentaron poner paños fríos.