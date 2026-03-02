Presentado por: Betano Falabella

"Usted no es el protagonista...": El comentario de Fran García-Huidobro que descolocó a Adrián Pedraja

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 84 de El Internado, Fran García-Huidobro lanzó un comentario sobre Adrián Pedraja que hizo reír a varios.

En primera instancia, la animadora le preguntó al participante si era actor y Furia interrumpió: "No, si ahora tiene 20 mil cosas". 

En ese momento, el actor añadió un antecedente: "Tengo muchas asignaturas acá, por desgracia, aquí la gente no se ha formado nunca en nada".

Adrián Pedraja se quedó en silencio

La aseveración de Adrián Pedraja molestó a varios y Furia y Otakin le dijeron que ellos tenían varios estudios de los que no se estaban jactando.

Tras lo anterior, vino la intervención de Fran García-Huidobro: "Yo soy actriz de profesión y soy una actriz como las hue... por eso me dedico a esto. Y si usted está aquí, probablemente sea porque usted no es el protagonista de la película". 

