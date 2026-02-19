Adrián Pedraja reconocerá que le está gustando Kari Belén en el capítulo 82 de El Internado

19 feb. 2026 - 00:34 hrs.

En el avance del capítulo 82 de El Internado, Adrián Pedraja tendrá una sincera conversación con Fabio Agostini sobre Kari Belén.

El español le hará una inesperada confesión a su compañero sobre sus sentimientos: "Creo que la Karina me está gustando".

Al parecer, la atracción no será solo de parte del actor, pues la modelo revelará que él es el prototipo de hombre que siempre le ha gustado.

El Internado

Una noticia que podrá cambiarlo todo

Por otro lado, Joaquín Méndez llegará a la casona para informarles a los participantes que se realizará una Asamblea del Fuego extraordinaria.

Finalmente, Luis Mateucci le dirá a Akemi Nakamura que prefiere seguir solo y ella estará de acuerdo, en una tensa conversación.