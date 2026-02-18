Blu Dumay y Fabio Agostini se besarán a escondidas en el patio en el capítulo 81 de El Internado

18 feb. 2026 - 00:35 hrs.

En el avance del capíulo 81 de El Internado, llegará la noche y varios de los participantes notarán la ausencia de Blu Dumay y Fabio Agostini.

La ingeniera y el influencer estarán a solas en el patio de la casa y en plena oscuridad, conversando sobre distintos temas.

El español le dirá a su compañera que se quedó con ganas de darle un beso, ella estará de acuerdo y ambos se fundirán en un romántico intercambio.

El Internado

Efrén Reyero se enterará de la situación

Tras lo anterior, Tom Brusse y Camila Nash le contarán a Efrén Reyero que Blu Dumay y Fabio Agostini se besaron y él se mostará indiferente.

Finalmente, Adrián Pedraja y Kari Belén tendrán una conversación donde él hará una declaración impactante: "¿Milo, quién es?".