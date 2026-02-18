Blu Dumay y Fabio Agostini se besarán a escondidas en el patio en el capítulo 81 de El Internado
En el avance del capíulo 81 de El Internado, llegará la noche y varios de los participantes notarán la ausencia de Blu Dumay y Fabio Agostini.
La ingeniera y el influencer estarán a solas en el patio de la casa y en plena oscuridad, conversando sobre distintos temas.
El español le dirá a su compañera que se quedó con ganas de darle un beso, ella estará de acuerdo y ambos se fundirán en un romántico intercambio.
Efrén Reyero se enterará de la situación
Tras lo anterior, Tom Brusse y Camila Nash le contarán a Efrén Reyero que Blu Dumay y Fabio Agostini se besaron y él se mostará indiferente.
Finalmente, Adrián Pedraja y Kari Belén tendrán una conversación donde él hará una declaración impactante: "¿Milo, quién es?".
